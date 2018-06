Confcommercio: verifiche periodiche di legge su impianti elettrici e di messa a terra

CAMPOBASSO. Confcommercio Molise, su comunicazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa Molise) e dell’ISPRA, porta a conoscenza che nelle ultime settimane sono pervenute varie segnalazioni riguardo condotte non del tutto regolari in capo ad organismi privati che si occupano di verifiche periodiche di legge sugli impianti elettrici e di messa a terra.

In questa direzione, al fine di chiarire quali siano gli adempimenti in merito ai controlli di cui sopra, e per ovviare ad eventuali ed inutili esborsi, Confcommercio Molise mette a disposizione i propri uffici sul territorio regionale per fornire ogni eventuale chiarimento alle aziende e ai professionisti interessati.

L’obbligo della verifica periodica dell’impianto elettrico e di messa a terrà è stato sancito dal D.P.R. 462/2001 ed è riferito ai “luoghi di lavoro”, ovvero ai luoghi dove sussiste la presenza di almeno un lavoratore subordinato, così come definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.e.i.

Sono comparati a lavoratori anche gli stagisti, gli apprendisti, i soci lavoratori, i volontari e i lavoratori socialmente utili.

Tali controlli obbligatori possono essere svolti, a scelta del datore di lavoro e a seguito di stipula di relativo contratto, da organismi privati notificati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) o dall’ARPA o dall’ Asrem (nella Regione Molise), e risultano a pagamento, secondo le Tariffe applicate dagli Enti verificatori.

La periodicità delle verifiche dipende dalla tipologia di luogo di lavoro, ovvero:

biennale

- cantieri

- locali adibiti ad uso medico e similari (es. centri estetici nei quali si utilizzano apparecchiature applicate al copro umano, studi dentistici, etc.)

- nei luoghi identificati con la sigla MARCI (Maggior Rischio in Caso di Incendio come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile eccetera)

- in luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW ovvero 100’000 kCal)

- in generale in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi quinquennale

- tutti gli altri luoghi di lavoro non elencati nel D.P.R. 462/2001 (ordinari).