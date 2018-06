Diabete, se ne parla nel convegno del Lions club Termoli Host

TERMOLI. “Diabete, terapie, alimentazione, stili di vita” è il convegno organizzato dal Lions Club “Termoli Host” che si svolgerà venerdì 22 giugno 2018 a Termoli, alle ore 17.30 presso l’aula Adriatico dell’Università degli Studi del Molise, di Termoli in via Duca degli Abruzzi. Dopo un introduzione del Presidente del Lions Club Termoli Host Ester Tanasso si avvicenderanno i seguenti relatori; il diabetologo dottor Marco Tagliaferri con un intervento dal titolo "Il diabete oggi", Giovanni Occhionero dottore in chimica e tecnologie farmaceutiche con una relazione dal titolo "Il potenziale utilizzo degli estratti vegetali come interferenti metabolici" e Giancarlo Salvatori docente presso l’Università degli Studi del Molise di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate con un intervento dal titolo "L'alimentazione in età scolare e nell'adolescenza". Il diabete colpisce in Italia 3 milioni circa di persone, cioè il 4,9 % della popolazione, a questi vanno aggiunti circa 1,6 milioni di persone affette da diabete senza esserne a conoscenza. E’ una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue, dovuta a un’alterata quantità o funzione dell’insulina. La comparsa del diabete di tipo 2 può dipendere non solo dalla predisposizione genetica, ma anche dallo stile di vita, delle abitudini alimentari, della poca attività fisica e dall’eccessivo stress. Lo stile di vita inoltre può influenzare l’andamento di qualsiasi terapia e sia per la cura del diabete di tipo 2 sia per quello di tipo 1.