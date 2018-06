Riunione commissione parlamentare, Occhionero:«Profonderò massimo impegno»

CAMPOBASSO. «Ho accettato con entusiasmo di far parte di questa commissione anche per la particolare collocazione geografica di Campomarino, la città in cui sono nata e vivo, e Termoli, quella in cui lavoro, che sono la 'frontiera' del Molise e una 'porta a est' dell'Italia». Lo ha detto la deputata molisana di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, dopo la prima prima riunione della XIV commissione parlamentare sulle Politiche Europee presieduta dall'onorevole Sergio Battelli, esponente del Movimento Cinque Stelle, che si è tenuta in mattinata nel palazzo di Montecitorio e in cui sono stati eletti anche i vicepresidenti e i segretari.

«Ci aspetta un lavoro particolarmente impegnativo, soprattutto in un momento così delicato per il futuro dell'Unione Europea, e profonderò il massimo impegno - ha concluso la parlamentare Occhionero - per contribuire a migliorare le Politiche comunitarie e per sfruttare ogni possibilità di sviluppo per la mia regione».