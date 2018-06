«Campomarino Solidale»: in programma la fiaccolata “non siete soli”

CAMPOMARINO. L’associazione «Campomarino Solidale» e il Comune di Campomarino, ha organizzato la fiaccolata" non siete soli", il 24 giugno alle ore 21, con partenza da piazza Wojtyla.

«La solitudine può assumere diversi significati…dare una risposta a questo disagio che può colpire ognuno di noi, può diventare complicato se si è soli ed è per questo che una delle risposte più efficace, la si può trovare proprio nella comunità, nel senso di appartenenza ad una comunità, quella di Campomarino, che vuole scendere in campo per dare voce e forza a chi colpito da tale disagio, a chi ha subito atti intimidatori, minacce e tentativi di rapina avvenuti anche di recente, quindi oggi ma anche in passato, manifestando la propria solidarietà attraverso la fiaccolata" non siete soli"».

L'iniziativa prevede un incontro alle 21.00 con partenza da piazza Wojtyla, attraverso un percorso che proseguirà fino al parco della solidarietà, dove la serata verrà animata con l'intrattenimento di gruppi musicali.

“A tutti i cortesi partecipanti, viene chiesto di venire provvisti di una torcia, fiaccola o candela, da tenere accesa durante il cammino, come simbolo di luce che si spera riesca ad illuminare il cuore e la mente di compie questi atti infami, sensibilizzando l'opinione pubblica con un piccolo grande gesto che tutti ma proprio tutti, vogliamo fare, per rianimare quel senso di appartenenza che è in grado di affrontare tali situazioni, dando coraggio e sostegno a chi ne ha bisogno. Grazie”.

Campomarino Solidale