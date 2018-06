PETACCIATO. Una giornata all'insegna della musica, quella che ieri 21 giugno, si è tenuta a Petacciato. Musica che ha trasmesso gioia e spensieratezza nella via principale della cittadina, viale Pietravalle, gremita di persone, fin dalle prime esibizioni musicali intorno alle 17.30 e man mano a crescere fino alla fine, intorno alla mezzanotte.

Si è respirato musica allo stato puro sul palco, si sono alternate band di ogni genere musicali, solisti e molto altro ancora.

I primi a scendere in campo un gruppo di Petacciato, per dovere di ospitalità, i “Bongo Boys del Colle” .

Seguiti poi da un gruppo con vocalist femminile molto brava “Hills to the sea”, ancora Luigi Farinacci, poi un gruppo di ragazzi in età scolare che hanno veramente strabiliato " Organetti sol Matese" davvero coinvolgenti.

Molto apprezzata la numerosissima e locale Street Band “V.Cuoco +4ETSax” , la scuola musicale termolese “Atena” , Denis Gissi, Oriana Berchicci , “Acid Tales” , “Malembi Evolution” e a chiudere le Vie Traverse .

Come esordio estivo petacciatese niente male, soddisfazione per la riuscita dell'evento da parte dell'associazione che ha contribuito alla realizzazione la “Betavium” e anche all'amministrazione comunale .