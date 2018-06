Incontro sulla violenza di genere fra Procura della Repubblica e Comando Carabinieri di Chieti

RAPINO. Si è tenuto ieri, nella suggestiva cornice del Museo della Ceramica di Rapino, un incontro – dibattito tra i rappresentanti della Procura ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti, sul tema della violenza di genere.



L’incontro è stato organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Chieti per un accrescimento professionale ed un confronto tra operatori della rete di protezione delle vittime di violenza. L’auditorium infatti era composto dai Carabinieri delle Stazioni presenti in ambito della giurisdizione di competenza della Procura di Chieti e, come relatori, sono intervenuti il Procuratore Capo Francesco Testa e le Sostituti Dott.sse Lucia Campo e Marika Ponziani. I magistrati della Procura hanno poi illustrato una recente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura contenente le “buone prassi” da attuarsi in caso di intervento concreto: in primo piano si punta sulla specializzazione del personale, la priorità da assegnarsi alla trattazione di procedimenti connessi ai reati di maltrattamenti e atti persecutori e l’audizione protetta delle vittime cosiddette deboli al fine di evitare episodi di vittimizzazione secondaria.

L’incontro, come hanno auspicato sia il Procuratore Testa che il Generale Michele Sirimarco, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, è solo il primo di una lunga serie, che affronteranno le tematiche di maggiore attualità e avranno il fine primario di “rendere un servizio migliore al cittadino”.