Nuova conferenza stampa dei Comitati No Tunnel di Termoli

TERMOLI. Tornano alla carica i promotori dei Comitati No Tunnel a Termoli. Alle ore 10:30, il Comitato Referendario No Tunnel ed il Coordinamento Termoli No Tunnel terranno una conferenza stampa presso la libreria il Ponte, a Termoli. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le osservazioni, depositate in Comune dai No Tunnel e dai cittadini, contro la variante al Prg 1/2018, adottata dal Consiglio Comunale di Termoli il 19 aprile scorso, finalizzata a consentire la realizzazione del progetto Mobilità Sostenibile, alias Grande Scempio di Termoli. Verranno altresì fornite informazioni sul ricorso presentato al Tar lunedì 18 e sulle iniziative di informazione e mobilitazione di prossima attuazione. I No Tunnel insistono nel dire che l’opera non potrà essere mai realizzata, per ragioni tecniche ed economico-finanziarie, ma che causerà guasti gravi ed irreparabili anche solo se sarà avviata.