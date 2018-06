Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

Mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina Copyright: Termolionline

TERMOLI. Presso i locali del 3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” in via Stati Uniti a Termoli è stata allestita una mostra di pittura con i quadri realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia di via Cina.

La rassegna si potrà visitare dal 22 al 27 giugno dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

I lavori esposti sono stati realizzati da tutti i bambini delle sei sezioni guidati dalle insegnanti presenti nel plesso durante l’anno scolastico, utilizzando diverse tecniche grafico-pittoriche e manipolative.

Il progetto “ Una scuola a colori......un pittore per amico” è nato dal desiderio di educare i bambini all’arte sin da piccoli , traendo emozioni e sensazioni dall’osservazione di quadri famosi, raccogliendo “indizi”, discutendo fra coetanei, affinando l’autonomia di pensiero e l’autostima individuale, fondamentali per la loro formazione.

I bambini, guidati da tutte le insegnanti presenti nel plesso di via Cina, hanno “conosciuto” e realizzato quadri famosi di Picasso, Klimt, Van Gogh, Mondrian, Kandinsky, Paul Klee, Magritte, Keith Haring, Caravaggio...divertendosi, collaborando e acquisendo competenze in campo relazionale, linguistico, grafico-pittorico e della conoscenza del mondo, hanno ascoltato racconti, osservato e visionato immagini al computer e video, utilizzando i colori con abilità e creatività.

I bambini hanno lavorato su ritratti realizzati da Picasso, sul famoso dipinto “Testa d’uomo“ di Paul Klee con tempere, carta colorata, colla, forbici.

Hanno visto e amato l’artista Kheit Haring, che disegna omini in movimento, giocando, colorando e

provando a posizionarsi come loro. Hanno scoperto linee, forme , ritmi di colori attraverso il quadro “Komposition” di Piet Mondrian , Delaunay con “Ritmi di colore”, “Mappe di colori“ di Klee, ”Vaserely” con la sua Spirale, “Kandinski” con i suoi cerchi e le sue forme intrecciate. Hanno, poi, realizzato paesaggi autunnali, invernali , primaverili, estivi sempre prendendo spunto da quadri celebri di pittori del ‘900 o di classici italiani.

Ecco allora le riproduzioni creative de “L’albero argentato” di Mondrian, “I peschi in fiore”, “Peri in fiore” e la “Notte stellata”, tutti e tre di Van Goghe “La spiaggia “ di Picasso.

Questa mostra capita in un momento particolare per il Terzo Circolo.

Quest’anno infatti la Dirigente Scolastica, Emilia Mastronardi, che da diversi anni guida e accompagna le insegnanti nel loro cammino didattico con capacità e preparazione, lascia il mondo della scuola a lei tanto caro.

Questa mostra rappresenta anche un modo da parte delle docenti della Scuola dell’Infanzia di via Cina di ringraziarla con gratitudine per la sua presenza costante e tenace.