“La città invisibile” e la "Caritas": in marcia in piazza duomo

TERMOLI. Oggi, 23 giugno, alle ore 20, in piazza duomo ci sarà il concentramento per la marcia dell'accoglienza, organizzato dalla Caritas che gestisce il progetto sprar locale.

“Anche noi della Città Invisibile parteciperemo, perché siamo convinti che ciò che è necessario respingere con forza, oggi, è il discorso razzista e pieno di rancore sociale che si sta diffondendo pericolosamente sia nei social sia nella vita reale.

Come è capitato a noi la settimana scorsa, quando abbiamo organizzato il presidio lungo il corso nazionale per protestare contro la chiusura dei porti voluta da Salvini, Toninelli e dal governo tutto, anche sulla pagina di Giornata Mondiale del Rifugiato si sprecano i commenti intrisi di ignoranza, xenofobia,odio ... tanti slogan, tanti "leoni da tastiera", zero conoscenza della realtà ...

All'organizzazione e agli operatori attaccati in queste ore va la nostra solidarietà e vicinanza.

L'attuale governo ha scoperchiato il vaso di Pandora dell'intolleranza più becera e rimesso in discussione i valori fondanti su cui si basa la nostra società: solidarietà ed uguaglianza.

Certo un trentennio di politiche neoliberiste, che hanno impoverito il ceto medio e fatto saltare le agenzie di mediazione come i partiti tradizionali, i sindacati, le scuole ha spianato la strada all'attuale disastro.

La situazione è dunque molto pericolosa: povertà diffusa, odio e xenofobia, analfabetismo, estrema destra al potere non solo in Italia, corruzione e malaffare, scarso conflitto sociale sono elementi di un mix che sta esplodendo.



A noi lavoratori del sociale spetta il compito di ricostruire dentro queste macerie: di fare solidarietà dove regna l'individualismo; di diffondere conoscenze dove regna l'ignoranza; di difendere e rivendicare diritti dove regna l'abuso; di tessere alleanze tra i soggetti colpiti dalla crisi dove regna la guerra tra poveri.

Compiti non facili, ma ai quali cerchiamo ogni giorno di ottemperare. Anche per questo, dunque, marceremo stasera insieme ai migranti e agli autoctoni per dire che un'altra idea di società comincia da noi e dal nostro lavoro comune. Per dimostrare che, nonostante tutto,un'Italia ed un'Europa degna e solidale esiste e resiste! “.