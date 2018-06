Petacciato, continuano le polemiche tra la giunta e la Pro loco

PETACCIATO. Non si placano le polemiche tra la giunta Di Pardo e la Pro loco riguardo alla gestione del calendario degli eventi estivi. In una nota, la giunta risponde alla Pro loco, che accusava la giunta stessa di averla esclusa da ogni collaborazione:

«A seguito del divampare di polemiche artatamente messe in giro dalla minoranza consiliare, ci corre l’obbligo di precisare alcuni aspetti sulla questione “Pro Loco” che pare sia diventata il tormentone estivo.

La Pro Loco, in persona del presidente, della cui onestà intellettuale non dubitiamo affatto, nel corso di una riunione, già prima del finire dello scorso anno, comunicava alla giunta comunale la propria impossibilità a gestire il calendario estivo, in quanto non disponeva delle risorse umane necessarie all’organizzazione degli eventi.

Tale intenzione veniva ribadita, di fatto, in primo luogo con la mancata manifestazione di disponibilità – a differenza di quanto fatto negli anni passati - alla gestione del calendario estivo e, in secondo luogo, con la comunicazione con la quale si limitava a chiedere contributi per alcuni eventi e che questi fossero inseriti all’interno dell’eventuale cartellone estivo.

Ulteriori segnali di indisponibilità ad alcun tipo di collaborazione con questa amministrazione comunale, venivano continuamente manifestati in forma scritta da una componente di spicco della suddetta associazione.

Sintomi evidenti circa la ferma intenzione di voler fare un percorso in proprio.

Sull’unica attività che la Pro Loco decideva di gestire, vale a dire l’InfoPoint, questa amministrazione non ha minimamente opposto nessun rifiuto, dando ampia disponibilità. Ed infatti il servizio di InfoPoint verrà gestito dalla Pro Loco.

Solo a quel punto la Giunta, non avendo alternative, decideva di affidare alla Betavium la gestione di tutte le attività che in passato erano state gestite dalla Pro Loco e, che, vale la pena ribadirlo, quest’ultima non riteneva di voler continuare a gestire.

Sulla neonata associazione Betavium, della quale fanno parte il nipote del sindaco e tanti altri amici che vogliono bene all’intera comunità di Petacciato, non ci resta che ringraziarli per aver scelto fatica e sacrifici – perché questo significa fare volontariato per organizzare eventi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre al fine di rendere l’estate ricca di manifestazioni di ogni genere e far sì che turisti e residenti ne possano godere, oltre che gli esercizi commerciali - nel periodo più bello dell’anno, nel corso del quale, in genere, si preferisce andare al mare e fare passeggiate lungo il viale.

E infine un invito alla cittadinanza: ogni Venerdì, a partire dal prossimo 29 giugno, la Giunta sarà a disposizione dalle 17:30 alle 19:30, due ore consecutive, in sala consiliare munita di tutti i documenti relativi non solo alla vicenda sopra rappresentata, ma a qualsiasi questione di interesse pubblico.»