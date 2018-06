Athletic Club Termoli, tre manifestazioni per quest'estate

TERMOLI. Proseguono le attività di promozione dell’atletica leggera e della corsa da parte dell’ Athletic Club Termoli Asd. Fervono infatti i preparativi per tre importanti manifestazioni agonistiche che quest'estate interesseranno in ordine temporale i comuni del basso Molise di San Martino in Pensilis, Portocannone e Termoli. La prima manifestazione si svolgerà in quel di San Martino in Pensilis in data 29 Luglio 2018 denominata Primo Trofeo San Leo e vedrà lo svolgersi di due gare, una competitiva sui 13,6 km e una non competitiva sui 6,8 Km. Il secondo appuntamento sarà a Portocannone in data 19 Agosto 2018 dove in collaborazione con l’Asd Porto Run 2015 si organizzerà la quarta edizione della Lart e Posht ( Su e Giù) corsa competitiva sui 9 km, non competitiva sui 6 km ed una camminata aperta a tutti sui 3 km. Infine per concludere la stagione estiva la terza manifestazione si svolgerà a Termoli in data 16 Settembre 2018 denominata Primo Trofeo Svevia città di Termoli è si svolgerà lungo un percorso di 9,9 km nella corsa competitiva ( le iscrizioni sono già aperte su www.icron.it). In tutte e tre le manifestazioni sono previste gare per i più piccini e la consegna al termine delle stesse di premi e pacchi gara per tutti i partecipanti. Un ringraziamento particolare va alle amministrazioni comunali dei tre comuni che daranno il loro patrocinio agli eventi, al presidente dell’Athletic Club Termoli prof. Mario Monaco che non finisce mai di impegnarsi nella promozione del nostro splendido sport, per Portocannone a tutto lo staff dell’ Asd Porto Run 2015, per San Martino in Pensilis ai nostri tesserati Tronca Angelo e Grassi Vincenzo. Non resta quindi che invitarvi a partecipare a queste gare dove come sempre prevarrà la voglia di fare sport senza eccessi e senza esasperazioni, sarà nostro compito informarvi e stimolarvi a mettervi in competizione in prossimità degli eventi.