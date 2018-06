Papa Francesco ci chiama, iscrizioni aperte per il pellegrinaggio a Roma

TERMOLI. L’11 e il 12 agosto 2018 Papa Francesco incontrerà a Roma i giovani italiani per pregare insieme in vista del Sinodo dedicato proprio ai giovani e in programma il prossimo ottobre. Questo momento di incontro eccezionale, di preghiera e di festa sarà preceduto da pellegrinaggi diocesani e regionali. Sono aperte, fino all'8 luglio 2018, le iscrizioni per partecipare alle iniziative condivise anche dalla Diocesi di Termoli-Larino. Venerdì 10 agosto 2018 è in programma l'incontro di tutti i giovani molisani con i loro Vescovi al Santuario di Castelpetroso. Qui Papa Francesco ha incontrato i giovani delle diocesi abruzzesi e molisane durante la sua visita a Campobasso del 5 luglio 2014. Sabato 11 agosto 2018 è prevista la partenza per Roma per incontrare Papa Francesco, seguire le testimonianze e partecipare alla suggestiva Notte bianca al Circo Massimo. L'evento si conclude domenica 12 agosto 2018 con la messa in piazza San Pietro con Papa Francesco. Le informazioni relative alle modalità di partecipazione sono disponibili sulla pagina Facebook della Diocesi e sul sito www.diocesitermolilarino.it. Il modulo d’iscrizione va riconsegnato esclusivamente al Responsabile Diocesano della Pastorale Giovanile (per la Diocesi di TermoliLarino don Pio Di Rosario - mail piodirosario@yahoo.it / cell.: 3887623249). Il senso dell'iniziativa: “Per mille strade” vivremo un breve pellegrinaggio che ha come meta Roma. Che cos’è un pellegrinaggio? A cosa serve? Perché si cammina prima di arrivare a Roma? Perché certe volte abbiamo bisogno di fare esternamente ciò che dobbiamo fare intimamente. Cioè, tutto quello che facciamo all’esterno diventa simbolo di un cammino che stiamo facendo dentro di noi. L’esterno ci aiuta a fare il viaggio all’interno. A cosa dovrebbe servire la via di un pellegrinaggio? Non a percorrere semplicemente una strada, ma a convertirsi, a tornare dentro se stessi, a ritrovare il Cristo dentro di noi. Mancano pochi mesi al Sinodo sui Giovani. Come giovani, dopo esserci impegnati nel cammino diocesano di preparazione, siamo pronti, ora, a metterci ancora di più in gioco e in discussione!”.