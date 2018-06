Seduta congiunta: “Pallante e i Commissari hanno ringraziato la Lanciano per il lavoro svolto"

CAMPOBASSO. Le Commissioni Consiliari I, Ordinamento ed organizzazione amministrativa, e IV, Servizi Sociali, si sono riunite nella mattinata di oggi, 25 giugno, in seduta congiunta. Ha presieduto, a norma dell’art. 27, comma 1 del Regolamento dell’Assemblea legislativa, il Presidente della Quarta, Quintino Pallante.

Facendo seguito a quanto deciso nella seduta congiunta del 13 giungo scorso in cui le Commissioni avevano preso atto della “Relazione annuale del Garante regionale dei Diritti della Persona” oggi è stata audita sull’argomento lo stesso Garante, dottoressa Leontina Lanciano, che ha illustrato alcuni punti salienti dell’attività posta in essere dal suo insediamento.

In particolare la Lancino ha richiamato l’attenzione dei Commissari sui rapporti istaurati in questo anno con le altre istituzioni competenti sul territorio molisano per la materia di suo interesse e ha riferito in merito ai vari progetti realizzati, ponendo l’accento sulle iniziative in corso o programmate a breve e medio termine.

Il Presidente Pallante e i Commissari hanno ringraziato la Lanciano per il lavoro svolto e per l’attenzione posta per la realizzazione delle varie iniziative.