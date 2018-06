Tedeschi nominato relatore nella II Commissione Consiliare, sul “Piano Regionale integrato"

CAMPOBASSO. Presieduta dal Presidente Amandino D’Egidio si è riunita nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, la II Commissione Consiliare, Sviluppo Economico.

La Commissione ha provveduto a nominare il Consigliere Antonio Tedeschi relatore in Aula del “Piano Regionale integrato per la qualità dell’aria Molise (PRIAMO)”.

L’esame del provvedimento continuerà in un’altra seduta per poi giungere, una volta terminato il lavoro della Commissione, all’attenzione dell’Assemblea per gli atti di competenza.