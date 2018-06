Lega Rotello, sostituito Vincenzo Pangia

ROTELLO. Il Coordinamento Provinciale della Lega Campobasso rende noto che il sig. Vincenzo Pangia è stato sostituito come coordinatore cittadino della Lega Rotello, incarico questo che deteneva da circa un anno. Il provvedimento si è reso necessario dopo aver attentamente verificato la totale inattività della Lega nel tessuto sociale di Rotello, paese questo in cui, a detta di molti osservatori politici locali, la Lega poteva ottenere uno strepitoso successo alle scorse elezioni regionali. Il coordinamento provinciale della Lega di Campobasso comunica inoltre che a giorni verrà nominato il nuovo coordinatore cittadino in una riunione che si terrà proprio a Rotello, una persona già da tempo impegnata nella Lega ed attiva nel partito da diverso tempo.

Con la sostituzione di Vincenzo Pangia, la Lega a Rotello avrà un maggior peso all'interno delle istituzioni locali e una maggiore presenza tra i cittadini e nel territorio. Una nuova scommessa, quella dei dirigenti provinciali della Lega, per far crescere ancora di più nel Basso Molise il partito di Matteo Salvini anche con scelte che porteranno a sostituire con grande sofferenza quelle figure inattive e poco adatte a ricoprire responsabilità all'interno della Lega. E, per l'appunto, l'obiettivo della Lega è ormai proprio quello di aprirsi, di allargare i propri orizzonti, di guardare oltre. Il Coordinamento Provinciale della Lega comunque, ringrazia il sig. Pangia per tutto quanto fatto.