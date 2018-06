Rete dei comitati, incontro alla regione Campania per il Parco Nazionale del Matese

CAMPOBASSO. Questa mattina, alle ore 11:00, si terrà un incontro presso la Regione Campania, a Napoli, tra la Rete dei Comitati di Tutela Ambientale di Campania e Molise e l’Assessore Regionale Franco Roberti, ex Procuratore nazionale antimafia.

Nel corso della riunione la delegazione della Rete dei Comitati, guidata dal Sindaco di Sassinoro, Pasqualino Cusano, dal Presidente del Comitato Civico Rispetto e Tutela del Territorio, Nicola Zacchino, dai dirigenti sindacali, Sergio Calce e Rossella Griselli, dal Presidente Onorario dell’Associazione Padre Giuseppe Tedeschi, Michele Petraroia, solleciterà l’accelerazione degli adempimenti amministrativi per perimetrare l’Ente Parco Nazionale del Matese.

Al fine di evitare lo stravolgimento ambientale prodotto da insediamenti inappropriati di discariche di rifiuti e impianti eolici nelle aree interessate dal Parco e in particolare nella Valle del Tammaro, nella zona del Sannio a confine tra Campania e Molise, si chiederà formalmente alla Regione Campania di fermare le autorizzazioni rilasciate per discariche di rifiuti ed eolico selvaggio in territori che vanno promossi e valorizzati per fini turistici, ambientali, culturali e paesaggistici.