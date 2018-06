Fanelli e Facciolla chiedono una Commissione speciale per gli affari comunitari

CAMPOBASSO. I Consiglieri Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla hanno presentato la proposta di legge concernente: “Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari. Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari - Istituzione - Compiti - Funzionamento”.

Il Presidente del Consiglio Salvatore Micone, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto della Regione Molise, ha assegnato la proposta, per l’esame di competenza, alla I Commissione consiliare, Ordinamento ed organizzazione amministrativa.

La Pdl –come si spiega nella premessa dell’articolato- chiede di istituire, come accaduto nella maggior parte delle altre Regioni, per l’attuazione della legge n. 234/2012, ai sensi dell’art. 29, comma 2 dello Statuto, una Commissione speciale per gli affari comunitari.

La Commissione -come recita l’art. 1- potrebbe quindi “verificare la normativa comunitaria adottata nelle materie di competenza regionale e lo stato di conformità dell’ordinamento della Regione con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione Europea e delle Comunità europee”.