Primiani e De Chirico: «Entro l’estate la perimetrazione e la zonizzazione del Parco del Matese»

CAMPOBASSO. «L’iter d’istituzione del Parco del Matese entra finalmente nella sua fase operativa. Ad annunciarlo sono i portavoce M5S in Consiglio regionale Angelo Primiani e Fabio De Chirico.

Nei giorni scorsi i portavoce del MoVimento 5 Stelle hanno scritto al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e al Sottosegretario Salvatore Micillo per fare il punto sull’istituzione del Parco che costituisce per il Molise una straordinaria occasione di crescita e sviluppo sostenibile nonché un’operazione strategica per il potenziamento dell’indotto turistico legato alla natura, all’escursionismo, allo sport e al benessere.

Ebbene, proprio il sottosegretario Micillo ha risposto spiegando che già entro l’estate partirà il primo tavolo di confronto con gli stakeholder per permettere la perimetrazione e la zonizzazione del Parco. A questo tavolo saranno chiamati Ente parco regionale del Matese - versante campano, i rappresentanti di Regione Molise e Regione Campania e la Consulta del Matese che racchiude tutte le associazioni che a vario titolo lavorano nella zona del Parco.

Allo stesso tempo Micillo ha annunciato che tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per giungere alla costituzione del Parco saranno gestiti dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) a cui sono state trasferite le competenze di supporto per la costituzione delle aree protette terrestri.

I portavoce Primiani e De Chirico ringraziano il sottosegretario per la risposta giunta in pochissimi giorni a conferma che la filiera istituzionale che abbiamo a disposizione può essere decisiva per la costituzione del Parco del Matese e in tante altre situazioni».