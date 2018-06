PALATA. Nella parrocchia di S. Maria la Nova in Palata, anche quest’anno, dall’1 all’8 luglio, si svolgerà il Cre-grest, dal titolo “All’Opera!”.

“All’Opera!” è il comando originario dato da Dio all’uomo, creato a sua immagine e somiglianza; è l’invito che Dio rivolge a ciascuno di noi e che anche noi ci rivolgiamo reciprocamente.

Il nostro lavoro e le nostre opere sono protette da Dio, come possibilità autentica per dare senso al nostro essere e alla realtà in cui ci troviamo.

Il Cre-grest sarà occasione per i ragazzi di scoprirsi capaci di agire e di scorgere l’Opera creativa di Dio attraverso le varie attività che svolgeranno (lavori di gruppo, giochi di squadra, preghiera comunitaria).

La bellezza di questo progetto è che, nell’organizzarlo, si sono messi “all’Opera” non solo il parroco, le catechiste e gli animatori, ma anche i genitori, per offrire ai bambini una settimana ricca di esperienze ed emozioni alla scoperta del Creatore per eccellenza, Dio.