Priamo, Tedeschi: «Nessuna zona sarà esclusa da tutela»

CAMPOBASSO. La III Commissione consiliare, sviluppo economico, ha nominato il consigliere regionale Antonio Tedeschi relatore in Aula del “Piano regionale integrato per la qualità dell’aria Molise (Priamo)”.

«Un incarico delicato e di grande responsabilità - ha commentato l’esponente dei Popolari per l’Italia - che mi sono sentito di accettare non solo per l’importanza che ho sempre attribuito all’ambiente e alle problematiche ad esso connesse, ma anche in virtù della mia provenienza geografica. L’area dalla quale provengo, quella della Valle del Volturno, infatti, è particolarmente interessata, purtroppo, dal fenomeno dell’inquinamento. Naturalmente - aggiunge Tedeschi - il Piano riguarda l’intera Regione Molise e posso assicurare che nessuna zona sarà esclusa da programmazione, salvaguardia, tutela e monitoraggio della salute dell’aria e, quindi, della salute dei cittadini.

Massima collaborazione con le strutture regionali competenti - afferma ancora il consigliere Antonio Tedeschi - per il monitoraggio ambientale. Così come particolare attenzione - conclude - sarà rivolta a cittadini, associazioni ed enti, con i quali avrò premura di interfacciarmi costantemente».