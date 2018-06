Riunione Commissione consiliare, contributi cat all'ordine del giorno

CAMPOBASSO. Si è riunita nel pomeriggio di ieri la II Commissione consiliare, sviluppo economico, presieduta dalla presidente Eleonora Scuncio. Nel corso della seduta sono stati esaminati i vari punti iscritti all’ordine del giorno. In particolare la Commissione, chiamata ad esprimere un parere in merito ai “criteri, modalità e procedure per l’erogazione dei contributi C.a.t (centri di assistenza tecnica) anno 2017 (legge regionale n. 33/99, art. 19 e successive modifiche)”, ha audito il Direttore del Servizio competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali-cooperazione territoriale europea, che ha relazionato sull’attività svolta sull’argomento dall’ufficio competente. La stessa presidente Scuncio è stata quindi nominata relatrice del provvedimento. L’esame dell’argomento continuerà in una prossima riunione della Commissione