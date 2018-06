Manovre di disostruzione, corso gratuito domenica 1 luglio

TERMOLI. Si intitola “Manovre di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree” ed è il progetto organizzato e promosso dall’associazione L’Ait- Odv rivolto a tutti i cittadini ed i bambini con lo scopo di presentare le principali manovre di disostruzione delle vie aeree e primo soccorso, da eseguire in situazioni di criticità su soggetti adulti e pediatrici. Il corso si svolgerà dalle 18.30 alle 21 di domenica 1 luglio 2018 in Piazza Monumento. Ad informare i cittadini e spiegare le manovre di primo soccorso saranno gli infermieri volontari dell’A.I.T in collaborazione con l’associazione Valtrigno Molise. La sessione pratica verrà eseguita dall’infermiere Teresa Di Ielsi, istruttrice di Bls-d.