“Opera…ndo in Molise”: a Gambatesa di scena la grande lirica

GAMBATESA. Sabato pomeriggio, 30 giugno, alle 18.30, nella caratteristica cornice di Piazza Municipio in Gambatesa, andrà in scena il galà operistico dal titolo “OPERA…ndo in Molise”.

Il progetto, ideato dal Maestro Roberto Bongiovanni, mette insieme docenti e studenti del Conservatorio “Perosi” in uno spettacolo che, proposto ancora una volta “in decentramento”, ha tra i suoi obiettivi anche quello di veicolare la musica e le attività del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso oltre i confini del capoluogo.

Il concerto sarà l’occasione per riascoltare le arie e le sinfonie più famose del melodramma italiano, interpretate da ben dodici studenti delle classi di canto lirico del “Perosi”, supportati da una peculiare formazione orchestrale composta da dodici docenti (cinque archi, cinque fiati e pianoforte).

OPERA..ndo in Molise si propone quindi come un importante momento didattico orientato alla formazione degli studenti nonché rappresenta l’ennesima collaborazione tra il Conservatorio e il Comune di Gambatesa.

Soddisfazione per l’evento è stata espressa anche dal Sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese che ha specificato come «il consolidato rapporto tra il Comune di Gambatesa e il Conservatorio “Perosi” nasce e prospera grazie alla grande attenzione riservata agli eventi culturali da parte dell’Amministrazione Comunale e alla splendida disponibilità dell’ente di formazione musicale nella persona del Direttore Lelio di Tullio e di tutti i docenti e gli studenti.

Il concerto che si svolgerà sabato in Piazza Municipio – continua il Sindaco – è sicuramente una delle produzioni più importanti che abbiamo fino ad oggi avuto l’onore di ospitare».

I cantanti che si esibiranno, studenti delle classi di Canto Lirico del Conservatorio Perosi di Campobasso dei docenti Alda Caiello, Claudia Marchi, Nunzia Santodirocco, sono Annamaria Albanese, Federica D’Antonino, Valentina Galano, Oksana Koshuba, Denyse Rossetti, Katia Russo, Melissa Agostinelli, Iolanda Massimo, Michele Agostinelli, Eros Antonelli, Gianluigi Dezzi, Sergio Mastroiacovo. Nell’orchestra dei docenti, diretta dal M° Roberto Bongiovanni, certa la presenza di nomi di fama internazionale del calibro di Paolo Giuseppe Oreglia (VIOLINO), Cristina Monacelli (VIOLINO) , Silvio Di Rocco (VIOLA), Gabriele Geminiani (VIOLONCELLO), Carlo Pelliccione (CONTRABBASSO), Giancarlo D'Abate (FLAUTO), Maurizio Marino (OBOE), Luca De Siato (studente - CLARINETTO), Francesco Bossone (FAGOTTO), Giovanni D'Aprile (CORNO), Luigi Francalanza (PIANOFORTE).