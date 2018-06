A14 chiusa ad Ortona per lavori, tir bloccati a San Vito per ore

SAN VITO CHIETINO. Notte di disagi per gli autotrasportatori ed automobilisti che hanno percorso la A14 sia in direzione sud che in direzione nord. La chiusura notturna al km 413 tra Ortona e Lanciano per lavori ha messo in ginocchio la viabilità a San Vito Chietino.

Ieri ed anche oggi venerdì 29 il tratto di autostrada tra Ortona e Lanciano è chiuso tutta la notte fino alle sei di mattina. L'entrata consigliata verso Bari è Lanciano, quella verso Pescara è Ortona. Per chi proviene da Bari è consigliato uscire a Val Di Sangro.

Ciò ha provocato l'intasamento della strada che dall'uscita del casello di Lanciano passa per San Vito Chietino e porta alla Statale 16, arteria che di suo è piena di curve strette e non adatta alla circolazione dei mezzi pesanti. Per i residenti è stata una notte insonne a causa del continuo rumoroso traffico, per gli utenti della strada invece una lunga notte di code terminata solo alle prime luci dell'alba.