Centri per l’impiego: «Il personale trasferito alle dipendenze della Regione Molise»

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha presentato un disegno di legge avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 793 e ss. della legge n. 205/2017”.

La proposta, tra le altre cose, prevede che– come si legge nell’articolo 1-“in attuazione della legge 205/17, il personale dipendente delle Province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi della legge 190/14, è trasferito, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, alle dipendenze della Regione Molise a decorrere dal 1° luglio 2018, nelle more del processo di riordino dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro”.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone,ai sensi dell’art. 42 dello Statuto della Regione Molise, ha assegnato alla I Commissione, Ordinamento e Organizzazione Amministrativa, l’esame del Disegno di legge.