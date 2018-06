"Il Tour della Salute" in Piazza Sant'Antonio a Termoli

TERMOLI. Il progetto di sensibilizzazione e prevenzione denominato "Il Tour della Salute" che nasce con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato per prevenire malattie croniche, il 14 luglio, fa tappa a Termoli in Piazza Sant'Antonio.



L'edizione di quest'anno vede la presenza di alcune Società Scientifiche, quali la SID e la SIPREC, questo perché crediamo che il contributo scientifico sia fondamentale in questo genere di manifestazioni.





Il tour tocca 13 piazze italiane, (troverà l'elenco nel progetto), e la popolazione coinvolta è di circa 8 milioni e mezzo.



In ogni tappa arriva un truck che aperto diventa un grande palco dove i referenti delle varie società scientifiche potranno dibattere con la popolazione e trattare temi come prevenzione, convivenza con la malattia cronica e aderenza alla terapia.

Inoltre ci saranno 12 gazebo per le aziende sponsor, destinati al contatto diretto con la cittadinanza, alla quale si darà la possibilità di sottoporsi a consulti ed atti di prevenzione di primo livello, previa anamnesi scritta.



All'ingresso dell'evento ci sarà un ulteriore gazebo, dove un team di hostess farà riempire un questionario, le cui domande saranno formulate dal nostro comitato scientifico.

Verranno formulate domande inerenti le patologie prese in considerazione, tipologia di trattamento terapeutico utilizzato ed eventuale centro di riferimento dove il cittadino ha trovato risposta all'eventuale problema.

Ingresso libero.