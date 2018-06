Beccato con il “fumo” in tasca, nei guai

CAMPOBASSO. La Questura di Campobasso ha intensificato i controlli sul territorio, con un’attività capillare volta a contrastare le diverse forme di criminalità diffusa nell’hinterland provinciale.

Nelle ultime ore in particolare, gli agenti di via Tiberio sono stati impegnati proprio nel capoluogo: nella rete dei poliziotti, un ragazzo già noto alle autorità per precedenti di polizia. Fermato durante un controllo in strada, i poliziotti lo hanno successivamente sottoposto a un’accurata perquisizione personale.

Scelta quanto mai azzeccata: il ragazzo è stato infatti sorpreso con diversi grammi di hashish nelle tasche dei pantaloni.

Al termine degli accertamenti, per lui è scattata la segnalazione alla Procura per uso di sostanze stupefacenti.