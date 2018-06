A Campomarino il terzo Memorial Gigio Norante

CAMPOMARINO. Con un doveroso e iniziale ringraziamento alla famiglia di Mario Norante, spazio oggi a Campomarino al terzo memorial in sport Gigio Norante, dedicato al giovane che perse la vita alcuni anni fa sulla strada tra il paese e Nuova Cliternia. Si tratta di un triangolare di calcio a 5, che inizia alle 16. S i disputa alla struttura sportiva polivalente Kemarin. Un memorial in Live music, in collaborazione con Polisportiva Kemarin, As Campomarino, Ss Adriatica Campomarino e lo Juventus Club. Alle 22 anche spazio al concerto del gruppo Acid Lake.

L'evento è organizzato dagli amici di Gigio.