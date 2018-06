Tunnel, i comitati organizzano l'ennesima assemblea pubblica

TERMOLI. Il Comitato Referendario e il Coordinamento No Tunnel invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà lunedì 2 luglio alle ore 18,30 nello spazio aperto antistante la Sala Parrocchiale del Sacro Cuore.

Continua infatti ininterrotto il lavoro di opposizione al progetto del Grande Scempio della nostra città, e durante l’assemblea saranno illustrate le 22 osservazioni da noi depositate sulla Variante al Piano Regolatore Cittadino, 18 formulate dal Coordinamento e 4 elaborate da gruppi di cittadini, molto importanti in quanto espressione diretta del coinvolgimento popolare.

Sarà così possibile rivedere ancora i punti più controversi del progetto, tutti trattati nelle osservazioni, e fare domande per rendersi conto con precisione degli argomenti affrontati.

Come per le altre assemblee, si tratta di un’occasione preziosa per venire a conoscenza degli sviluppi di questa ormai lunga vicenda, alla quale non ci arrendiamo. L’informazione continua ad essere indispensabile per poter essere partecipi di quanto sta succedendo e non restare spettatori passivi di questo inaudito attacco all’identità storica e paesaggistica di Termoli.

Vi aspettiamo quindi numerosi lunedì pomeriggio: la lotta non è finita, ed è più che mai lotta per la democrazia!