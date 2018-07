Testimoni di Geova, anche da Abruzzo e Molise al congresso di Bari

BARI FIERA DEL LEVANTE – Si è concluso a Bari il congresso dei Testimoni di Geova dal tema: “SII CORAGGIOSO”. Delegati dall’Abruzzo, dal Molise, Puglia e Basilicata hanno partecipato a questo evento speciale. Per tutti i tre giorni, attraverso interviste, discorsi e filmati, si è analizzato il bisogno di sviluppare e mostrare il vero coraggio necessario a mantenere l’atteggiamento giusto per controbilanciare il mutare improvviso delle circostanze in modo da non perdere la speranza in un futuro migliore.



Molte sono le realtà che gettano ombre sul futuro come instabilità politica, crisi della famiglia e crisi economica. L’obiettivo del programma è stato quello di fornire convincenti prove per sviluppare la fede necessaria nella speranza biblica di un cambiamento mondiale che porrà fine per sempre alle sofferenze e alle paure. Nel frattempo, grazie alla sapienza Divina possiamo ricevere la forza morale che permetterà di resistere con coraggio alle avversità. Molti video sono stati presentati come modelli di coraggio presenti in natura in diverse specie animali, anche tra le più curiose come il colibrì e la mangusta.

Erroneamente, un po’ anche per necessità, ma soprattutto per cultura, troppo spesso confondiamo il coraggio con la spavalderia o eccessiva sicurezza di se; al riguardo i discorsi hanno evidenziato come invece, il vero coraggio non significhi assenza di paura ma rappresenti la determinazione ad affrontare le sfide che la quotidianità ci presenta come il disagio di sentirsi diversi, il desiderio di essere accettati, come anche la minaccia della perdita del lavoro, tutte situazioni che possono generare paura.

Un avvenimento particolarmente emozionante è stato il battesimo dei 51 nuovi testimoni, che hanno reso pubblico mediante immersione in acqua la loro determinazione a mostrarsi coraggiosi e ottimisti confidando nel meraviglioso futuro promesso dalle Sacre Scritture.

Il congresso si è concluso con il discorso pubblico dal tema: “La speranza della resurrezione ci dà coraggio”. L’oratore ha evidenziato che tra le paure più grandi dell’umanità vi è proprio quella della morte. Nel corso dei secoli molti nell’intento di fornire consolazione hanno indicato possibili speranze come la credenza in un aldilà. La Bibbia invece fornisce prove e promette che nel prossimo futuro attraverso la resurrezione milioni di persone saranno riportate in vita su una terra rinnovata.

Durante il congresso è stato proiettato un film dal tema “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”; la storia di un uomo che riluttante e timoroso, ha trovato il coraggio per portare a termine le sue responsabilità con rinnovata determinazione.

I Testimoni di Geova organizzano congressi come questo invitando tutti coloro che lo desiderano ad acquistare una più completa conoscenza di ciò che realmente insegna la Bibbia. Per avere più informazioni sulle attività dei testimoni di Geova, visitate il sito web: www.jw.org alle sezioni CHI SIAMO