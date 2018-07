Trambusto a Montecilfone per una grossa biscia, chiamati i Carabinieri Forestali

MONTECILFONE. Trambusto ieri nell’agro di Montecilfone, per l’avvistamento di un grosso rettile nei pressi di un pollaio. I volontari dell'Organizzazione Italiana Protezione Animali della sezione di Campobasso sono stati allertati da una chiamata che segnalava l'avvistamento di un grande serpente a Montecilfone. L'Oipa, ricevute le immagini dell'animale, ha chiesto l'immediato intervento dei Carabinieri Forestali chiamando il numero di emergenza 1515. Non è stata intrapresa però nessuna azione perché i Vigili del Fuoco hanno accertato che si tratta di una biscia di grosse dimensioni in luogo all'aperto.