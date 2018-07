CAMPOBASSO. L'Associazione "I Custodi Del Territorio" di Castropignano (CB) in collaborazione con Associazione Pro Loco 'Frazione Santo Stefano', 'Centro Sociale Anziani', 'Comitato Volontario Permanente 2017', organizzano per Domenica 8 luglio, il "Molise narrato", la prima escursione sul tratturo Lucera-Castel di Sangro e tratto da Castropignano a Santo Stefano.

Il percorso sarà allietato con intense letture di Pierluigi Giorgio con racconti tratti dai testi di Franco Ciampitti, Giose Rimanelli , Eugenio Cirese.

Nel pomeriggio a Santo Stefano ci sarà la proiezione di due documentari di Pierluigi Giorgio: " La Lunga Via Verde" e " La Lunga Via Del Cuore".



Programma:



✓ Ore 8:00 Raduno dei partecipanti a Castropignano-zona S.Lucia, iscrizioni; ✓ Ore 8:45 Colazione presso la Casetta sul Tratturo; ✓ Ore 12:30 Arrivo a Fraz. S. Stefano (CB); ✓ Ore 13:00 Pranzo presso i locali dell' Ass. Proloco Fraz. S. Stefano (CB); ✓ Ore 15:00 Proiezione dei due documentari presso i locali dell' Ass. Proloco Fraz. S. Stefano (CB); ✓ Ore 18:00 Rientro a Castropignano in pullman.



Consigli: scarpe e abbigliamento da trekking, zainetto, acqua, macchina fotografica per chi ne è in possesso, ecc.. Percorso non molto impegnativo.

Per una buona riuscita e organizzazione si chiede gentilmente la prenotazione entro e non oltre il 6 luglio.



Info e prenotazioni: Pasquale 368 7195906—Rubens 338 3611076—Michela 347 5984097

Nunzio Meffe 320 8686467

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione