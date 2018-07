Trasferimento personale Cpi, I Commissione esamina proposta di legge

CAMPOBASSO. Si è riunita nella mattinata la I Commissione ordinamento e organizzazione amministrativa, presieduta dal presidente Andrea Di Lucente, che ha iniziato l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. In merito alle proposte di legge di iniziativa della giunta regionale aventi rispettivamente a oggetto, “attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 793 e ss, della L. n. 205/17” (riguardante il personale dei centri per l’Impiego delle Province) e “variazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 5 comma 1. del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, la Commissione, dopo aver nominato relatore in aula lo stesso presidente Di Lucente, ha audito, sui singoli argomenti, l’assessore regionale alle politiche delle risorse umane, Vincenzo Niro, il direttore del servizio risorse finanziarie – bilancio e ragioneria generale, Marilina di Domenico, e il direttore del servizio risorse umane e organizzazione del lavoro, Claudio Iocca. L’esame dei due atti propositivi continuerà in una prossima seduta della Commissione.