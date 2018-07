A Larino in programma la settimana liturgica diocesana

È in programma dal 6 all'8 luglio 2018, nella casa di formazione “Giovanni XXIII” di Larino, la settimana liturgica diocesana. Il tema di quest'anno è “Chiesa e ministeri – I ministeri istituiti a servizio del popolo Santo di Dio”. L'iniziativa, promossa dal Centro pastorale per la vita spirituale e la liturgia coordinato da don Marco Colonna, si rivolge a ordini religiosi, musicisti, artisti, catechisti, associazioni, movimenti e a tutti i fedeli desiderosi di vivere tre giorni intensi di ascolto, confronto e crescita in comunione. Si parlerà, tra le altre cose, di arte celebrativa tra ministerialità e regia celebrativa con un focus sul gruppo liturgico ma anche di ministeri nella vita della comunità e di pastorale della sanità. Sono in programma laboratori di servizio all'altare, di pastorale sanitaria e per animatori liturgico musicali. La settimana liturgica diocesana si concluderà domenica pomeriggio con la celebrazione eucaristica. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito della Diocesi di Termoli-Larino.