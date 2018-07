Rappresentative Sevel, buoni risultati al trofeo Clara Agnelli 2018

ATESSA. Si sono ben comportate le rappresentative del Cedas dello stabilimento SEVEL di Atessa, impegnate lo scorso fine settimana nella fase finale del Trofeo Clara Agnelli. La manifestazione, riservata alle rappresentative Cedas degli Stabilimenti del Gruppo FCA, con esclusione di quelli ubicati nell’area torinese, si è giocata sui campi e nulle palestre di Assisi (Pg) e dei comuni limitrofi. E’ mancato l’acuto ma, sia la squadra di calcio che quella di pallavolo hanno ottenuto il 2° posto, mentre i tennisti hanno chiuso la loro prova al 7° posto.



Nel torneo di calcio, che ha visto la partecipazione di nove rappresentative, i porta colori dell’azienda che produce il Ducato Fiat hanno conquistato l’accesso alla finale a tre battendo dapprima per 3 a 0 CNH Foggia e superando per 5 a 4 ai tiri di rigore i cugini della FCA Termoli al termine di un confronto che si era concluso sullo 0 a 0. Anche la finale del “triangolare” valido per l’assegnazione del titolo è iniziata nel modo migliore, con una convincente vittoria per 3 a 1 sulla forte compagine della FCA di Cassino. Nella finale, giocata per il terzo anno consecutivo contro la FCA di Melfi, i ragazzi di Atessa, Paolo Cilli, , Nicola Primiterra, Matteo D’Amico Fiorindi, Romualdo Vitulli, Endrio Mario Borrelli, Fabio Iacobini, Antonio Grossi, Nicola D’Aulerio, Pierluigi D’Antonio, Peppino Remigio, Nicola Budulig, Angelo Finamore, Mattia Di Benedetto, Francesco Iezzi, Alessandro Bozzella, Stefano Civico, Daniele Cavuto, Francesco Antenucci, Giovanni Fornaro – allenatore Marco Zocaro, dirigenti Giuseppe Di Foglio e Giuseppe Vaccaro, in chiusura di primo tempo hanno subito un goal su punizione e si sono un po’ disuniti, finendo per subire il raddoppio ad inizio ripresa. La loro rabbiosa reazione nel finale di partita li portava a segnare il goal del 2 a 1 ed a sfiorare il pareggio proprio nell’azione conclusiva, ma la vittoria arrideva stavolta ai lucani.

Bravi anche i pallavolisti (Valentina Di Camillo, Giovanni Di Pinto, Mario Alessio Barisci, Michele Palumbo, Giuseppe Di Rocco, Manuel Ortolano, Ottavio Franciotti, Michele Santangelo, Marco Ubaldi, Vincenzo Spadano, Paride Mancini, quest’ultimo nella doppia veste di allenatore – giocatore, vice allenatore Alessandro D’Anchini). Hanno vinto prima il quarto di finale per 2 a 0 contro la FCA di Pratola Serra ed hanno poi battuto in semifinale, al tye break, la FCA di Termoli, conquistando il diritto a disputare la finalissima. Nella partita decisiva per l’assegnazione del trofeo, pur lottando punto a punto, hanno perso per 2 a 0 con la FCA Piedimonte San Germano (Cassino) ed hanno concluso con un ottimo 2° posto.

“Possiamo essere senz’altro più che soddisfatti, sia per i risultati conseguiti, sia, soprattutto, per l’impeccabile comportamento in campo e fuori dei ragazzi e dei tecnici che hanno dato l’anima per ottenerli. - Commenta a caldo Valter Di Gregorio, Segretario del Cedas Sevel che ha guidato la spedizione. - Con questi risultati ci siamo qualificati per le finali del trofeo Edoardo Agnelli che opporrà le prime due squadre classificate ad Assisi alle prime due squadre classificate nel torneo che si è disputato tra gli stabilimenti dell’area torinese. L’appuntamento è tra quindici giorni a Gabicce Mare, dove cercheremo di fare ancora meglio.”