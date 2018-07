CAMPOBASSO. La Fondazione “Giovanni Paolo II” di Campobasso, ha organizzato un convegno dal titolo «La responsabilità sanitaria e la sicurezza delle cure dopo la legge Gelli», venerdì 6 luglio, dalle ore 9 presso la Fondazione “Giovanni Paolo II”.

«La legge Gelli ha radicalmente cambiato il campo delle responsabilità medica, nell’ottica di offrire maggiori garanzie al paziente.

Uno degli obiettivi è di ridurre il ricorso alla medicina difensiva e limitare l’utilizzo del processo penale solo ai casi nei quali esistano davvero i presupposti. Il nuovo assetto normativo enuncia un principio fondamentale: "la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività". In questo modo il legislatore fa sì che la sicurezza delle cure, che si realizza anche mediante tutte le attività relative alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, diventi parte costitutiva del diritto alla salute, assumendo quindi un vero e proprio valore costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost.

I maggiori esperti del settore si confronteranno su "Legge Gelli e Sistema Nazionale delle linee Guida, genesi ed evoluzione della responsabilità professionale in sanità».

Parteciperanno eminenti relatori, tra gli altri, Walter Ricciardi, Presidente dell'ISS, Federico Gelli, ideatore della legge. Presenteranno il convegno Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione e del “Gemelli” di Roma, e Demetrio Rivellino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso. Introdurrà i lavori Mario Zappia, Direttore Generale della Fondazione “Giovanni Paolo II”.

L’evento è stato promosso dalla Fondazione “Giovanni Paolo II” in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati del Molise. Coordinerà i lavori la Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Pina Petta.

IL CORSO E’ ACCREDITATO ECM. L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA. E’ ancora possibile effettuare l’iscrizione sul sito www.fgps.it

L’evento intende essere occasione di aggiornamento e confronto per gli operatori sanitari sulle novità introdotte dalla Legge n. 24 del 2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, cd. “Legge Gelli”), in vigore dal 1° aprile 2017, che ha inteso ridisegnare molte delle regole vigenti in materia di responsabilità sanitaria in ambito sia civile che penale. In particolare, il provvedimento legislativo prevede una riduzione della sfera della responsabilità penale, escludendo la punibilità per imperizia quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto e l’inversione dell’onere della prova.

Le legge Gelli istituisce una serie di nuovi organi che offrono al paziente maggiori garanzie in tema di sicurezza delle cure,come ad esempio il Garante per il diritto alla salute, funzione che le Regioni potranno attribuire all'ufficio del Difensore civico, disciplinandone la struttura organizzativa. Questo nuovo organismo è volto, dunque, a rappresentare le associazioni dei pazienti e a fornire loro un supporto tecnico, pertanto potrà essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, al fine di segnalare le disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.

A tale figura, si aggiunge poi il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che dovrà essere istituito da ogni Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al Centro è affidato il compito di raccogliere i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità istituito con decreto del Ministro della Salute, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas).

Questo Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, il cui scopo è quello di raccogliere ed elaborare le informazioni relative ai rischi ed agli eventi avversi dai Centri regionali per il rischio sanitario avvalendosi del SIMES. Nello specifico, l’Osservatorio non solo deve acquisire le cause, l’entità e la frequenza degli eventi avversi, stabilire l’onere finanziario del contenzioso che ne discende, ma anche predisporre linee di indirizzo e misure idonee alla prevenzione del rischio sanitario. Inoltre, deve predisporre il monitoraggio delle buone pratiche, anche per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente la professione sanitaria. È previsto dalle norma che il Ministro della Salute trasmetta ogni anno alle Camere una relazione sull’attività di cui sopra svolta dall’Osservatorio. La raccolta di questi dati statistici sarà certamente utile a monitorare gli errori in sanità al fine di disporre e adeguare le linee di indirizzo in collaborazione con le società scientifiche.