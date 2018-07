Creditagri, nuove opportunità alle imprese agricole

CAMPOBASSO. Le nuove opportunità offerte da Creditagri, il confidi di Coldiretti, alle imprese del settore agricolo: questo il tema del seminario di studi tenuto oggi nella sede centrale di Coldiretti Molise, a Campobasso. All'incontro hanno preso parte, oltre ai vertici di Coldiretti Molise, il delegato confederale Giuseppe Spinelli e il direttore regionale Aniello Ascolese, Cristiano Persieri, coordinatore d’area centro Italia di Creditagri, e Roberto Cappelli, coordinatore regionale Ue Coop Molise . Così, nel corso della giornata, si è parlato di come sostenere le imprese in caso di accesso al credito per la pianificazione di investimenti ma anche di come offrire loro supporto in caso di bisogno di liquidità in tempi rapidi.

Oltre a ciò, sono stati illustrati agli operatori del CAA (Centro assistenza agricola) di Coldiretti Molise i nuovi sistemi informatici, introdotti dal Consorzio Fidi e a disposizione degli stessi operatori Coldiretti, per semplificare e velocizzare le anticipazioni sul pagamento delle domande PAC, rendendo più rapidi i tempi di liquidazione per le alle imprese. Il dibattito si è poi spostato sul tema della consulenza finanziaria per le aziende del settore. Fra le varie tematiche analizzate: la predisposizioni di business plan aziendali da presentare al sistema bancario, le garanzie fideiussorie, la corretta valutazione del rischio d’impresa, l’intermediazione ed il sostegno delle aziende misurato in base ad ogni singola realtà imprenditoriale.