Movimento Cinque Stelle: «Sanità, il portavoce Nola su punti di primo intervento»

CAMPOBASSO. «Chiediamo un Punto di Primo Intervento che sia attivo h24 e che abbia la connessione digitale. Questa deve servire a stabilizzare i pazienti e individuare, immediatamente, il Pronto Soccorso più vicino e attrezzato per l’eventuale intervento chirurgico specialistico, oppure l'ospedale con il reparto con posti letto disponibili.

A servizio del Punto di Primo Intervento, ovviamente, devono funzionare il laboratorio per le sole analisi di base e il servizio radiologico. Presso il Punto di Primo Intervento devono essere operative le ambulanze del 118 con medici a bordo, e non solo con autisti e infermieri.



Non è un problema di costi aggiuntivi o proibitivi, perché basta limitare gli extrabudget concessi alle strutture convenzionate e per i ricoveri da territori vicini. La nostra proposta prevede dei "mini ticket" con appositi accordi di confine, per i non residenti. Inoltre, gli stessi primari dei Pronto Soccorso che devono essere responsabili dei punti di Primo Intervento, proprio per non avere altri oneri. Questi servizi garantirebbero maggiore sicurezza ai cittadini e, quindi, il diritto alla salute previsto nell'articolo 32 della costituzione».

Questa è la nota del portavoce del Consiglio regionale, Vittorio Nola.