BOLOGNA. L’intervento di don Elio Benedetto - il giorno 1 luglio - al raduno nazionale della Comunità Peruviana della Fondazione Migrantes è stato travolgente e significativo, nonché occasione proficua per vivere un forte momento di evangelizzazione.

Le sue canzoni cristiane dallo stile pop-rock, infatti, sono arrivate al cuore di tutti i partecipanti, tanto che i presenti - tutti di origine latinoamericana - hanno recepito e fatto proprio il messaggio in esse contenuto, divertendosi e commovendosi allo stesso tempo.

Molto belle, tra queste, le canzoni “Solo l'Amore resterà” e “Gesù Tu sei tutto per me”, che io stesso considero veri e propri esempi e giusto tentativo di integrazione culturale: il canto italiano e le melodie latinoamericane di radice spagnola, infatti, hanno molto di simile; dunque, un modo per entrare in quella dinamica che papa Francesco ha chiesto a tutti di attuare al fine di accogliere e integrare.

In buona sostanza, è stato bello vedere, tra Italiani e Sudamericani, tale sintonia: questa è Chiesa, questo è parlare di una Chiesa senza frontiere! Al termine della manifestazione, don Elio è stato omaggiato da padre Emerson Campos, coordinatore nazionale e responsabile della Comunità Peruviana Latinoamericana di lingua Spagnola (anche incaricato CEI), di una bella Icona Cristiana proveniente dal Perù; nello specifico, dal Santuario del Signore dei Miracoli, dove è venerata da circa 367 anni. I capi delle diverse confraternite d’Italia, dopo questo evento, hanno avuto modo di conoscere l’arte musicale di don Elio e così poterlo invitare ad alcuni dei prestigiosi eventi previsti nelle diverse comunità latinoamericane stesse. Mons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, infine, nel salutare tutti, ha voluto esprimere un particolare ringraziamento a don Elio per il dono della sua presenza e per il suo invito a “uscire” e a condividere la stessa fede anche con i fratelli di altre etnie. Lo stesso ha fatto don Elio durante la Santa Messa, ringraziando l’Arcivescovo per la sua attenzione e sincera partecipazione.



Padre Emerson Campos Aguilar