Rally del Matese: «Bene Bonfitto, sfortunato Recchiuti costretto al ritiro»

TERMOLI. Come ampiamente previsto, il Rally del Matese è stato tutt'altro che una passeggiata per il team GPR Sport.

I due equipaggi erano arrivati con l'intenzione di fare bene, ma senza particolari pretese, in special modo l'equipaggio di Silvio Recchiuti e Massimo Sansone, su Mistubishi Evo in R4, che intendeva affrontare la gara con più leggerezza e con misurato spirito agonistico. Tuttavia, si sa che quando si entra nel vivo della competizione, mantenere certi propositi risulta difficile. Il pilota molisano era, infatti, in eccellente progressione quando purtroppo è arrivata la doccia fredda del ritiro, a causa di un incidente alla quarta PS.

Prova assolutamente positiva, invece, per il validissimo equipaggio di Antonio Bonfitto e Giusy Coccia, che porta brillantemente a termine la propria gara su Ford Fiesta in R2, attestandosi terzo nella classe e conquistando un lusinghiero quindicesimo posto nella classifica assoluta.

Gara, dunque, insidiosa e difficile questa sull'Appenino sannita, peraltro funestata da un numero eccezionale di ritiri (un terzo dei piloti non ha concluso la gara). Il team GPR Sport intende però positivizzare e considerare il tutto come ulteriore test organizzativo per la squadra, che adesso dovrà prepararsi per la impegnativa trasferta siciliana.

Questa volta, infatti, sarà il Rally del Tirreno e le amene località del messinese a far da cornice alla prossima gara della GPR Sport.