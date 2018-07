L'appello dell'Avis a donare sangue prima di partire per le vacanze

ISERNIA. Il presidente dell'associazione e del Csv Molise Massaro invita tutti a compiere un gesto di altruismo

«Prima di partire è opportuno donare il sangue: l’emergenza non va in vacanza».

Questo lo slogan scelto dall'Avis regionale per la campagna di sensibilizzazione che ha avviato in questi giorni, nel tentativo di invitare la popolazione a compiere un gesto di solidarietà.

"Il sangue è indispensabile alla vita - recita il testo dello spot che a breve verrà reso noto -. Qualunque sia la tua meta, ricorda di prenotare la donazione prima di partire. Donare sangue è sempre una buona idea. Ricordati di donare. Anche in estate c’è bisogno di sangue. Dona ora".

Il presidente dell'Avis e del Csv Molise, Gian Franco Massaro, ha inteso rivolgere in prima persona un appello ai cittadini

«Questo non è il periodo dell'emergenza ma, com'è noto, soprattutto in estate si riscontra una mancanza di sangue - ha affermato - vogliamo che tutto sia efficiente e che non ci siano deficit di sangue, perciò invitiamo donatori e non a un atto di altruismo e a recarsi presso i centri trasfusionali del Molise».