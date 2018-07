Ragazza trova questo portafogli smarrito coi documenti all'interno e lo riconsegna ai Vigili urbani

TERMOLI. Una ragazza ha trovato un portafogli smarrito in strada (nella foto) e lo ha riconsegnato al comando della Polizia municipale, completo di documenti. Chi lo riconoscesse e non ancora fosse stato contattato dai Vigili urbani può reclamarlo in piazza Kennedy, ovviamente un appello valido solo al titolare dei documenti presenti nel portafogli.