Anche Mazzuto presente a Roma all'evento Uniamo sulle disabilità rare

CAMPOBASSO. L’Assessore Luigi Mazzuto ha partecipato a Roma, in qualità di coordinatore della Commissione politiche sociali della conferenza delle Regioni, all’incontro conclusivo di un evento promosso dalla Federazione italiana malattie rare (Uniamo). L’incontro, finalizzato a fare il punto sullo stato dell’attuazione della legge 112/2016 (c.d. “Dopo di Noi”), ha consentito di mettere a fuoco le posizioni dei diversi attori impegnati nella promozione e realizzazione degli interventi attuativi della norma in questione. La legge richiamata si propone di attuare gli interventi per il miglioramento della qualità della vita delle persone disabili attraverso la realizzazione di azioni di autodeterminazione, di co-housing sociale e di autonomia abitativa. Sono intervenuti rappresentanti istituzionali delle famiglie della cooperazione sociale e dell’associazionismo.

L’Assessore Luigi Mazzuto ha affermato che «si è trattato di un momento di grande significato che ha permesso di raccogliere utili indicazioni anche in rapporto alle criticità emerse in questi mesi; ciò consentirà di orientare al meglio le scelte di programmazione territoriale.»

«Ho ribadito la necessità che i disabili, le famiglie e gli enti proponenti i progetti personalizzati, acquisiscano una migliore conoscenza delle opportunità offerte dalla legge 112/2016; ho assunto inoltre l’impegno di farmi carico, in qualità di coordinatore all’interno della Commissione, di un approccio condiviso e omogeneo da parte di tutte le regioni al fine di evitare che emergano differenze di trattamento o discriminazioni tra i cittadini disabili residenti nelle diverse realtà», ha concluso l’Assessore Mazzuto.