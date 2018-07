TERMOLI. L' associazione Contrade Termoli Nord in via Giovanni Pascoli, ha organizzato per il 14 luglio, "Notte sotto le stelle", per festeggiare il quartiere di Colle della Torre.

La serata sarà allietata da "I Desirè" e come al solito panini con porchetta, arrosticini birra alla spina ciambelline di zucchero e tanto altro anche grazie alla sponsorizzazione del Caffè dei Poeti.

La serata sarà preceduta alle 19 dalla celebrazione della Santa Messa