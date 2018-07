TERMOLI. È in programma venerdì 6 luglio 2018, alle 21, nel locale di Danilo e Luciano a Difesa Grande, “Rock per un amico”, serata musicale dedicata a Nicola Carosone. Partecipano cinque band: 3 punto 1, Kill the noise, Bus Driver Blues Band, Howling Mutt e Manhitover.

Presenta: dj Vinx.