Apre la prima sede molisana dei Templari cattolici d'Italia

CAMPOBASSO. Le date del 6 e 7 luglio 2018 saranno importanti per la nostra regione. L’Associazione Templari cattolici d’Italia, che si ispira e rispetta le regole dell’antico ordine dei Cavalieri del Tempio, aprirà, per la prima volta in Molise, una sua lancia presso il Museo dell’arte contadina molisana a Lucito (CB) già noto per l’essere una struttura unica nel suo genere di proprietà del Sig. Christian Agricola il quale ha deciso di affidare la struttura museale a questa importante associazione di livello internazionale. Venerdì 6 Luglio 2018 alle ore 17:30 si terrà presso la sala Rateni di Petrella Tifernina (CB) un convegno avente ad oggetto “Templari di oggi e di ieri” cui sono tutti invitati a partecipare. Nella giornata di sabato 7 Luglio 2018 alle ore 08:00 ci sarà la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio Martire di Petrella Tifernina (CB), chiesa templare nonché monumento nazionale. Al termine della Santa Messa si raggiungerà Lucito (CB) per la cerimonia di inaugurazione della prima sede in Molise dei Templari cattolici d’Italia presso il Museo dell’arte contadina molisana (sito in Via G.Pepe 106-108-110) che avrà una sala dedicata proprio all’associazione dove potranno essere chieste maggiori informazioni circa l’ordine. Tutta la comunità è invitata a prendere parte a questo importante avvenimento. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il Sig Christian Agricola al numero 3494128133