Assemblea pubblica dei pentastellati

TERMOLI. A partire da sabato 7 luglio alle ore 17.30 e per tutto il periodo estivo, i banchetti settimanali del Movimento Cinque Stelle di Termoli saranno presenti in via Roma, di fronte al Castello Svevo.

Inoltre Martedì 10 Luglio alle ore 19, presso il Lido Corallo, spiaggia di Rio Vivo, si terrà un'assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini. Parteciperanno all'evento anche Nick Di Michele, Valerio Fontana e Andrea Greco.