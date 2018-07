Il Pd Molise aderisce all’iniziativa: “Una maglietta rossa"

CAMPOBASSO. Anche il Partito Democratico del Molise aderisce all’iniziativa “Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”, lanciata da Luigi Ciotti, presidente Libera e Gruppo Abele, Francesco Viviano, giornalista, Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI.



“Non possiamo, non vogliamo restare indifferenti a questo appello contro l’indifferenza e il cinismo verso le tragedie umane che quotidianamente si verificano nei nostri mari”, ha dichiarato Nicola Messere del Pd Molise, componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico.



“Di rosso era vestito il piccolo Aylan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e l’indignazione di mezzo mondo. Di rosso - si legge nell'appello - erano vestiti i tre bambini annegati nei giorni scorsi davanti alle coste libiche. Di rosso ne verranno vestiti altri dalle madri, nella speranza che, in caso di naufragio, quel colore richiami l’attenzione dei soccorritori.

Fermiamoci allora un giorno, sabato 7 luglio, e indossiamo tutti una maglietta, un indumento rosso, come quei bambini. Perché mettersi nei panni degli altri – cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell’umanità – è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come persone e uguali come cittadini”.



“Mentre in Europa si fatica a raggiungere un accordo sull'accoglienza e in Italia il Governo nazionale persevera nella chiusura dei porti sicuri, solo nello scorso weekend, oltre 200 bambini, donne, famiglie in fuga dalla guerra e dalla miseria hanno perso la vita – continua Nicola Messere – restare indifferenti, significa essere complici. Per questo, ma anche per ribadire la necessità di politiche comunitarie e nazionali capaci di coniugare sicurezza e solidarietà, il Pd Molise domani mattina sarà in Piazza Prefettura a Campobasso ed invita tutti i molisani a partecipare al flash mob promosso da Libera Molise e da altre associazioni molisane”.