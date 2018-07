Incontro Assessori e Ministro Di Maio

ROMA. Nel pomeriggio di ieri l'Assessore regionale per le Politiche dell'Occupazione, dott. Luigi Mazzuto, ha partecipato a due distinti incontri istituzionali sulle tematiche dei Centri per l'Impiego e, più in generale, dei servizi per il lavoro.



Nel corso della prima sessione, cui hanno partecipato tutti gli Assessori regionali con delega al lavoro componenti della IX Commissione, è stata condivisa una piattaforma unitaria di tematiche da presentare all'attenzione del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico On.le Luigi Di Maio, afferenti in particolare - oltre che alla funzionalità, al rafforzamento e consolidamento dei CPI e ai livelli essenziali delle prestazioni da assicurare – anche ai temi scottanti degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e non complessa, a quelli della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle questioni connesse alla attuazione dei programmi Garanzia Giovani e alla sperimentazione avanzata del Sistema Duale, nonché al negoziato sul Fondo Sociale Europeo per il prossimo settennio 2021-2027.



È quindi seguito l'incontro con il Ministro Di Maio, richiesto dalle Regioni, nel corso del quale il rappresentante del Governo ha innanzitutto confermato la ferma determinazione di condividere interventi comuni con le regioni sulla problematica della ottimale funzionalità dei CPI, annunciando lo 'sblocco' delle risorse statali all'uopo assegnate alle regioni (45 mln di euro per l'anno 2017 e 235 mln di euro per il 2018).



Il Ministro ha invitato i rappresentanti regionali a presentare - anche nell'ambito di incontri periodici che si è impegnato a calendarizzare in termini strutturali - il quadro delle specificità di ciascuna regione e delle priorità da approcciare per il miglioramento dei servizi.



Sul punto, l'Assessore Mazzuto ha anticipato al Ministro Di Maio tutti i puntuali elementi informativi sia sui percorsi legislativi e amministrativi di subentro della Regione Molise nella gestione dei CPI e nell'acquisizione del personale delle province ivi dedicato, sia sulle procedure per il potenziamento dei servizi per il lavoro, che porteranno alla implementazione di un significativo numero di unità lavorative reclutate con il ricorso alle risorse del POR FSE 2014/2020. Ha inoltre chiesto al Ministro una velocizzazione delle procedure per l’assegnazione alle regioni delle risorse statali per il potenziamento dei servizi per l’impiego, che copriranno gli oneri, su base nazionale, per il reclutamento di ulteriori n. 1600 unità.



Il Ministro si è dichiarato disponibile ad affiancare le regioni per facilitare l'utilizzo delle risorse europee a titolarità esclusiva regionale, impegnandosi peraltro a reperire risorse statali aggiuntive per garantire, in continuità con il passato, la sinergia tra Stato e Regioni nella gestione della problematica e il superamento della lunga fase di transizione.



È stato quindi condiviso l'obiettivo di rendere omogeneo il sistema dei CPI in tutte le realtà regionali, anche attraverso una puntuale rilevazione dei fabbisogni professionali utili per l'efficientamento dei servizi, attraverso una iniziativa di formazione professionale dedicata, il potenziamento dei sistemi informativi e, non ultimo, con percorsi di motivazione degli operatori, che il Ministro ha tra l’altro intenzione di incontrare personalmente nelle sedi operative sui territori, soprattutto per condividere i nuovi modelli di sviluppo che impattano anche sulla rivisitazione delle sinergie tra il mondo della scuola e della formazione e il mercato del lavoro.



Al termine dell’incontro, il Ministro Di Maio ha positivamente corrisposto alla sollecitazione dell’Assessore Mazzuto sull’esigenza di avviare tavoli tematici di confronto sulle principali situazioni di criticità occupazionale che interessano i lavoratori della regione.