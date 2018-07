Francesco Lombardi è il presidente dell'Associazione sviluppo rurale

CAMPOBASSO. È il nuovo presidente dell’Associazione Sviluppo Rurale, il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi, eletto come rappresentante del gruppo di enti territoriali che dalla Sicilia al Nord Italia sono uniti in un unico organismo nazionale. San Pietro Avellana è entrata a far parte dell’Associazione diversi anni fa, in merito alle iniziative di valorizzazione del tartufo di cui il suo territorio è ricco ed in quanto componente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Tra gli obiettivi dell’Associazione Sviluppo Rurale ci sono: il turismo sostenibile, la politica dell’accoglienza per favorire il ripopolamento delle aree rurali e montane, e il miglioramento della competitività delle piccole imprese rurali, attraverso l’agevolazione dell’accesso all’innovazione in agricoltura, ma anche tramite un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare del tartufo. «Ci occupiamo di territorio, tipicità e buone pratiche per valorizzare i prodotti tipici, progetti di collaborazione con i Gal, i gruppi di azione locale, dell’est Europa», ha spiegato il neo presidente Francesco Lombardi, pronto a dare input a nuove iniziative per il Molise e per la rete dell’Associazione Sviluppo Rurale che presiederà per i prossimi tre anni. Per maggiori informazioni: http://www.atsr.net/ita/home.htm